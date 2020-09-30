Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Federal Meclis’te konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Almanya ile Türkiye arasında çok yönlü ilişkiler olduğuna dikkat çeken Angela Merkel, yaşanan sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile ilişkilerin yeniden dengelenmesi gerektiğini savunan Merkel, birçok önemli konunun halen Türkiye ile işbirliğine bağlı olduğunun da altını çizdi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine değinen Merkel, “Ciddi bir gerilim bu. Askeri çatışmayla barış arasındaki yolun ne kadar küçük olduğunu düşünmek bile zor” dedi.

Türkiye ile NATO müttefiki olduklarını söyleyen Almanya Başbakanı, Türkiye’nin mültecileri ağırlama konusunda “inanılmaz ve dikkate değer işler yaptığını” söyledi.

Türkiye’nin dünyada en çok mülteci kabul eden ülke olduğunu hatırlatan Almanya lideri Angela Merkel, sığınmacı sayısının 4 milyonu bulduğunu kaydetti. Merkel, “Burada çok özenle şunu tartmalıyız, gerilimi nasıl yatıştırırız ve mülteci sorununda iş birliğini nasıl güçlendiririz” diye konuştu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda Almanya'nın Türkiye'ye karşı harekete geçmesini isterken, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'da dün Merkel ile görüşüp Ankara hükümetini şikayet etmişti.