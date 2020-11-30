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Dünya Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme gerçekleşmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:06:00 -
Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.

Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.

Merkel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

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