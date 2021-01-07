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Dünya Merkel'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Dünya

Merkel'den Trump'ı kızdıracak açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü" dedi. Merkel ayrıca Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:12:00 -
Merkel'den Trump'ı kızdıracak açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

"Taraflar üzerine düşen rolü dürüstlükle oynamalı"

Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti. Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu.

Trump'ın tavrından dolayı üzgün

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti. Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerin körüklendiğini, bunun da dünkü atmosferi mümkün kıldığını anlatan Merkel, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden ve ülkenin iki büyük partisinden yapılan açıklamaların, demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Angela Merkel, dün gece yaşanan olaylarda insanların hayatını kaybetmesini trajik olarak niteledi.

"ABD, demokrasisinde yenir bir sayfa açacak"

ABD Kongresinin çalışmalarını sürdürmesinin de umut verici bir sinyal olduğunu vurgulayan Merkel, bu arada Biden'ın seçilmesinin tescillendiğine işaret etti. Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak." değerlendirmesinde bulundu.

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