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Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın göç ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmelerinin çok uzun sürdüğünü söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe 06:44
Merkel'den tarihi itiraf: Geç anladık

Berlin’de, Haus der Kulturen der Welt (Dünya Kültürleri Evi) salonunda gerçekleştirilen kutlamaya eski göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanları, çok sayıda göçmen temsilcisi ve Alman davetliler katıldı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, konuşmasına özeleştiri yaparak başladı. 

 “Almanya'nın göç ülkesi olduğunu geç anladık”

Angela Merkel uyumun bir azınlık politikası değil, bir toplum politikası olduğunu vurguladı. Almanya’nın artık dünyaya daha da açık bir ülke olduğunu gururla söyleyebildiğine değinen Merkel, biraz da özeleştiri yaparak, ülkesinin, özellikle kendi partisinin (CDU) Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu anlamasının uzun sürdüğünü belirtti. Merkel konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: 

 “Bazıları küreselleşme boyutunda, toplumsal çeşitliliğin artı bir güç olduğunu hâlâ anlayamadı. Bu bağlamda uyum konusunda konuşabilmemiz, açık olabilmemiz ve özeleştiri yapabilmemiz de çok zaman aldı. Ayrıca ekonomik perspektiften bakacak olursak, her vasıflı insan bizim için önemlidir. İleride yine dışarıdan gelecek nitelikli işgücüne ihtiyacımız olacak. Bu nedenle dış ülkelerden nitelikli işgücü alımı yasası konusunda çalışıyoruz. Aydan Özoğuz (eski Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı) toplumsal çeşitliliğin herkesin eşit şans eşitliğine sahip olmasıyla mümkün olacağını söylemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu henüz tam olarak başaramadık. Uyum konusunda çok yol kat ettik ama hâlâ yapılması gereken çok şey var. Göçmenleri ve toplumumuzun bir parçası olmak isteyen mültecileri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

Uyumda kadınların oynadığı önemli role de değinen Merkel, “Kadınlar için yapılan eğitim ve uyum yatırımları, çarpan etkisiyle çok verimli olarak geri dönmekte” dedi. 

 “Mültecilere saldırılar kabul edilemez”

Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette- Widmann-Mauz ise konuşmasına, Strasburg’daki saldırıyı kınayarak başladı. Bakan Mauz, duygu ve düşüncelerinin saldırıda hayatını kaybedenler ile yaralananlarla olduğunu belirtti. Saldırıların, barış içerisinde bir arada yaşayan masum insanları hedef aldığını hatırlatan Mauz, “Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Değerlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz ki aynı zamanda bunun içinde bugün buradayız” dedi. 

 “Göçmenler ülkemiz için bir şans”

Geride bırakılan 40 yılı, saygı, çeşitlilik ve insanlık olarak özetleyen Bakan Mauz, “Bugün Almanya’da uyumda 40. yılı kutluyoruz. Kırk sene, saygı, çeşitlilik ve insanlık. Kırk sene, ülkemizde dayanışma içerisinde, birlikte yaşama. 1978 senesinden bu yana çok yol kat ettik ve pek çok şeyi başardık. Göçmenler yıllar önce geldiler ve ülkemizin kalkınmasına, büyümesine büyük katkı sağladılar. Bugün ülkemizde yaşayan her dört kişiden birisinin bir göç hikâyesi var. Bu çeşitliliği bir değer olarak algılamak ve ülkemiz için bir şans olarak değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Programın son bölümünde aralarında Aydan Özoğuz’un da bulunduğu eski Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanları çalışmaları sırasında kendi edindikleri tecrübeleri aktardı. Halihazırda bu görevi yürüten Devlet Bakanı Annette- Widmann-Mauz’da gruba katıldı. 

Almanya’da göçmenlere yönelik resmi uyum çalışmalarının 40. yılı müzik dinletisiyle son buldu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 06:44
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  3. itiraf
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