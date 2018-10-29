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Merkel'den şoke eden açıklama! Tüm dünya bu haberi konuşuyor

Almanya'da Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde büyük oy kaybına uğrayan Başbakan Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine yeniden olmayacağını açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
Merkel'den şoke eden açıklama! Tüm dünya bu haberi konuşuyor

Almanya'da Hessen eyaletindeki seçimlerde koalisyon partileri CDU ve SPD büyük oy kaybına uğradı. Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.

Reuters haber ajansı, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine yeniden aday olmayacağını bildiriyor. Şansölye Merkel, 18 yıldır CDU'un başındaydı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
  1. Almanya
  2. Almanya Başbakanı
  3. Angela Merkel
  4. Şok açıklama

YORUM YAZ

  • koray kaplankoray kaplan1 sa önce
    almanyaya da bir trump gelir mi?
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Başarısız secim sonucu Avrupalı siyasetçiler hadlerini bilip kendiliğinden istifa ediyorlar. Yüzsüzlük bizim siyasilere ait genel bi özellik olmamalı, onlarda bu siyasi kuralı uygulamalıdır.
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