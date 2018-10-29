Merkel'den şoke eden açıklama! Tüm dünya bu haberi konuşuyor
Almanya'da Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde büyük oy kaybına uğrayan Başbakan Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine yeniden olmayacağını açıkladı.29 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
Almanya'da Hessen eyaletindeki seçimlerde koalisyon partileri CDU ve SPD büyük oy kaybına uğradı. Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.
Reuters haber ajansı, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine yeniden aday olmayacağını bildiriyor. Şansölye Merkel, 18 yıldır CDU'un başındaydı.
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