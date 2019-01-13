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Merkel'den skandal projeye destek!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Berlin’de kurduğu "Forum Dialog" isimli oluşum, Alman hükümetinin desteği ile 43 milyon euroluk kilise, sinagog ve cami yaptıracak.

13 Ocak 2019 Pazar 16:17
Merkel'den skandal projeye destek!

15 Temmuz kanlı darbe girişimini mimari FETÖ, Berlin’de Alman hükümetinin de desteği ile "dinler arası diyalog" yalanıyla 43 milyon euroluk kilise, sinagog ve cami yaptıracak. Alman hükümetinin 10 milyon euro yardım sözü verdiği skandal projeye Berlin’de yaşayan Müslümanlar tepki gösterdi.

Terör örgütü FETÖ, Almanya’nın başkenti Berlin’de 43 milyon euroluk kilise, sinagog ve cami yaptıracak.

FETÖ'nün projesi

Alman hükümetinin 10 milyon euro yardım sözü verdiği projeyle ilgili olarak Berlin’de yaşayan Müslümanlar tepki gösterdi. Alman hükümetinin projeye şartlı olarak 10 milyon euroluk mali kaynak sözü vermesine tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Fethullah Gülen’in içinde yer aldığı bir projenin Alman vergi mükelleflerinin parasıyla desteklenmesi skandaldır" açıklamasında bulundu.

"Forum Dialog" isimli oluşum

15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olunca Almanya’yı örgütün üssü seçerek faaliyetlerini yürütmeye devam eden FETÖ terör örgütünün Berlin’de kurduğu "Forum Dialog" isimli oluşumun dahil olduğu ve "House of One" vakfının bünyesinde yapılacak olan 43 milyonluk proje için FETÖ yandaşlarının para toplayarak projeye aktarmaları tepkilerle karşılandı. "House of One" projesinde haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve Forum Dialog’dan Kadir Sancı yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:17
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Almanya
  4. Angela Merkel

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