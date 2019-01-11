Merkel'den 'pes' dedirten açıklama: AB-Türkiye göçmen mutabakatı istediğimiz gibi uygulanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin bir soruya yanıt veren Merkel, "AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan'la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çipras: AB için ortak iltica idaresi istiyoruz

Çipras ise Yunanistan'ın mülteci krizinden en çok etkilenmekte olan ülke olduğuna işaret ederek, "Önemli soru, her ülke kendi başına mı bu sorunla uğraşacak yoksa AB dayanışma içinde mi bu sorun üzerinde çalışacak? Üç yıldır Avrupa zirvelerinde bunu tartışıyoruz. Merkel ile aynı noktadayız. AB için ortak bir iltica idaresi istiyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde zor dönemleri geride bıraktıklarını vurgulayan Çipras, "Baskıcı Almanlar' ve 'Tembel Yunanlar' gibi basmakalıp düşünceler kamuoyuna hakim olmuştu. Biz bu büyük sınavı ve düşünceleri aştık, ortak bir uzlaşı yakaladık. Çünkü bu, Yunanistan ve Avrupa'nın kendisini kurtarması için gerekliydi." yorumunda bulundu.