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Dünya Merkel'den Koronavirüse karşı ulusal çağrı! Alınan kararları açıkladı
Dünya

Merkel'den Koronavirüse karşı ulusal çağrı! Alınan kararları açıkladı

Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken etkilenen ülkelerden biri olan Almanya'da Başbakan Angela Merkel, salgına karşı "ulusal çaba gösterilmesi" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:35:00 -
Merkel'den Koronavirüse karşı ulusal çağrı! Alınan kararları açıkladı

Almanya Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferansla yaptığı toplantı sonrası Kovid-19'la mücadelede alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı.

Siyasi olarak bugün karar alma konusunda zor bir gün geçirdiklerini belirten Merkel, Acil durum ilan etmemek için bir yol bulunması gerektiğini belirterek, herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, 2 Kasım'dan itibaren 4 hafta boyunca kısmi kısıtlamalara gidileceğini bildirerek, virüsün böyle artması durumunda sağlık sisteminin tehlikeye gireceğini söyledi.

"İbadetler konusunda sert tedbir almadık"

İşletmelere cirolarının yüzde 75'i oranında destek verileceğini aktaran Merkel, bunun için 10 milyar avro ek ödenek ayrılacağını söyledi.

Dini ayinler için henüz bir kısıtlama getirmediklerini belirten Merkel, ancak ibadethanelerde hijyen kurallarına uyulmasını tekrar vurguladıklarını belirtti.

Merkel, "Mart ayındaki gibi bir durumumuz yok, o nedenle ibadetler konusunda sert tedbir almadık. Ama mesafe kuralı, hijyen her zamanki gibi çok önemli." dedi.

Alınan kararlar

Almanya'da alınan yeni tedbirlere göre, tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.

Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Tüm kamuya açık alanlarda, eğlence partileri iptal edilecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlardan dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hane mensuplarının buluşması yasaklanacak.

Yeni tedbirler, 2 Kasım'da başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek.

 

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