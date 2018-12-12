Merkel'den imamlar için dikkat çeken karar! Çalışmalar başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede imamlık için meslek eğitimi verilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Angela Merkel, milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Merkel, Federal Meclis'teki sözlü soru önergeleri gününde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bir milletvekilinin "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB), iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmeyeceği" iddialarına yönelik sorusuna cevap veren Merkel, kimin ne zaman hangi kapsamda izleneceğine güvenlik birimlerinin karar verdiğini vurguladı.

Merkel, Türkiye ile görüşmek istiyor

DİTİB'in birçok temsilcisiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda kurumun yakın bağları olması nedeniyle Türkiye ile de görüşme yapma yaklaşımında olduklarını kaydetti.

"Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var"

Merkel, DİTİB konusunda rahatsızlık duydukları gelişmelerin olduğunu, bunu da muhataplarına açık bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Almanya'da üniversitelerde İslam dini dersinin okutulduğunu anımsatan Merkel, "Benim açımdan Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var. Bu bizi bağımsız kılar ve gelecek için gereklidir." dedi.