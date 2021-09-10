Merkel'den ilginç açıklama: Hepimiz feminist olmalıyız

Düsseldorf'ta bir tiyatro sahnesinde yapılan söyleşide Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie, yayıncı Miriam Meckel ve gazeteci Lea Steinacker Merkel'e çeşitli sorular yöneltti.

Görevden ayrılırken vicdanının rahat olup olmadığı sorusuna Merkel "Evet. Katkımı sunduğuma inanıyorum" cevabını verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, 2017 yılında Berlin'de düzenlenen Women20 Zirvesi'nde Merkel'e kendisini feminist olarak tanımlayıp tanımlamadığı sorulmuştu. Merkel bu soruya "Evet" demekte tereddüt etmiş "Siz beni böyle tanımlamak isterseniz bu benim için sorun olmaz ama ben kendimi süsleyip püslemek istemem" yanıtını vermişti.

Merkel'e bu pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı soruldu. Merkel, Maxima'nın açık oturumda konunun kadınların ve erkeklerin toplumsal hayatta eşit bir biçimde yer alması olduğunu söylediğini hatırlattı. Merkel "Bu anlamda bugün ben de olumlayarak diyebilirim ki, o zaman ben de bir feministim" dedi ve devam etti: "O zaman bunu sahnede biraz çekingen bir biçimde ortaya koymuştum. Bugün ise bunun üzerine daha iyi düşünmüş durumdayım. Bu bakımdan şunu söyleyebilirim: Evet hepimiz feminist olmalıyız."