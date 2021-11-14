Merkel’den halka felaket duyurusu

Merkel, bir video mesaj yayınlayarak günlük Kovid-19 vaka sayılarının salgındaki en yüksek seviyeye çıktığını, hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayısının hızla yükseldiğini ve her gün insanların öldüğünü anımsattı. Başbakan Merkel, Kovid-19’a yakalanan herkesin mümkün olan en iyi tedaviyi alması ve başka bir hastalık nedeniyle tedavi olması gereken herkes için de hastanelerde personel ve yatak bulunması gerektiğini vurguladı. Salgından çok fazla etkilenen bölgelerde artık bunun mümkün olmadığını belirten Merkel, “Hastanelerdeki bölümler dolu, hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyat randevuları iptal ediliyor” diye konuştu.

Merkel, doktor ve sağlık personelinin bir kez daha kapasitesinin sınırına geldiğini kaydetti. “Önümüzde çok zor haftalar var. Bunun beni çok endişelendirdiğini hissediyorsunuz” diyen Merkel, halkı 3. doz aşıyı yaptırmaya çağırdı.

Öte yandan; Alman ordusundan 12 bin askerin hastanelere yardım ve aşı konusunda görevlendirildiği belirtildi.