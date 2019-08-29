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Merkel'den dikkat çeken Filistin açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Filistinliler, ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşamı hak ediyor." dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
Merkel'den dikkat çeken Filistin açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakanlık binasında yapacağı görüşme öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

"Filistinliler, iyi bir yaşamı hak ediyor"

Görüşmede Filistinlilerin durumunu ele alacaklarını belirten Merkel, "Filistinliler, ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşamı hak ediyor. Buna ilişkin ekonomik kalkınma için perspektiflere ihtiyaç var." diye konuştu.

Merkel, bölgedeki gelişmeleri görüşeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu bir kez daha hem Filistin hem de İsrail halkının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği siyasi bir çözüme ulaşılması temelinde yapacağız. Bize göre bu sadece ihtilafta olan taraflar arasında anlaşmaya varılan iki devleti çözüm ve uluslararası parametreler dikkate alınarak mümkün olabilir. Bu hedef devam etmeli."

Başbakan Merkel, uzun ve çetrefilli yol olmasına rağmen bu hedefe doğru çalışmak gerektiğini bildirdi.

Avrupa ülkelerine Filistin çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Almanya'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına destek verme konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

1967 sınırları içinde iki devletli çözüm temelinde müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını yineleyen Abbas, "Şansölye Merkel'in tek taraflı çözümlerden uzak, dünyada istikrarı ve barışı güçlendirmek için çok taraflı iş birliği çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

Abbas, Filistin'deki kurumlara ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) çalışmasına verdiği destekten dolayı Almanya'ya teşekkür etti.

İsrail'in iki devletli çözüme zarar veren faaliyetleri hakkında Merkel'i bilgilendireceğini ifade eden Abbas, İsrail'in Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa ettiğine işaret etti.

Abbas, İsrail'in Doğu Kudüs'ün kimliğini değiştirdiğini belirterek, Gazze'nin halen abluka altında olduğunu vurguladı.

Filistin'in devlet olarak tanınması gerektiğine dikkati çeken Abbas, "İki devletli çözüme inanan Avrupa ülkelerine, İsrail'i tanıdıktan sonra Filistin devletini de tanımaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Abbas, Filistin devletinin tanınmasının Filistin ile İsrail arasında yapılması gereken müzakerelere aykırı olmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
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  2. Angela Merkel
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