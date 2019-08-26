0553 313 94 23

Merkel ve Trump Fransa'da görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
Merkel ve Trump Fransa'da görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasında ticari alanda bir anlaşma yapılmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Merkel, ticari alanda Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında derinlemesine görüşmeler yapılmasından yana odluğunu belirtti.

ABD ile ticari ilişkilerin yoğunlaşmasını istediklerini ifade eden Merkel, Almanya’nın bu konuda çaba sarf edeceğini kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikle ilgili bir soruya yanıt veren Merkel, "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına." dedi.

Rusya’nın yeniden G7 formatına katılıp katılmamasına ilişkin bir soruya da Merkel, "Ukrayna Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile Minsk sürecinde ilerleme sağlanmasına bakacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile küçük ilerlemeler sağladık. Gelecek aylarda bunları değerlendireceğiz. Sorunların çözülmesiyle ilgileniyorum. Dünyada çözülmesi gereken çok sorun var." şeklinde cevap verdi.

Merkel, DEAŞ ile mücadeleye yönelik olarak da ABD ile nasıl bir iş birliği yapılacağını diğer AB ülkeleriyle koordine edeceklerini, bunun ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, "G7'nin yeni rüya takımı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile Trump mı?" şeklindeki soruya da, "G7’nin rüya takımı G7’dir." şeklinde yanıt verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
  1. ABD Baskani Donald Trump
  2. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  3. G7

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de kampa girecek
    1. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    2. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    3. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    4. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    5. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    6. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    7. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    8. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    9. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    10. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    11. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    12. Tüm dünyaya duyurdular: Suudi..
    13. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    14. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    15. FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
    16. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    17. Husilerden başkent Riyad’a İHA..
    18. Yamaç Paraşütü Süper Final Test..
    19. 3 günde yüzlerce göçmen yakalandı
    20. Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü,..
    21. MHP İl Başkanı Çiçek: “Malazgirt..
    22. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan..
    23. Ordu’da afet bilançosu ağır oldu
    24. Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz..
    25. Erciyes Kadın Platformu Başkanı..
    26. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    27. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    28. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    29. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    30. Çanakkale’de 3 günde 400 mülteci..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”