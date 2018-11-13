0553 313 94 23

Merkel, Trump'ın karşı çıktığı öneriye yeşil ışık yaktı: Üzerine çalışmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklif ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı çıktığı 'Avrupa Ordusu kurulmalı' önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeşil ışık yaktı. Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

13 Kasım 2018 Salı 22:26
Merkel, Trump'ın karşı çıktığı öneriye yeşil ışık yaktı: Üzerine çalışmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın kendi güvenliği için egemen bir Avrupa Ordusu kurulması önerisine Almanya Başbakanı Merkel'den destek geldi. Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

"Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız"

Merkel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Avrupa'nın geleceğine ilişkin konuşma yaptı. Birlikteliğin Avrupa'nın başarısı için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte olduklarında ortak çıkarlarını ve değerlerini daha iyi savunabileceklerini belirtti.

AB'de askeri alanda yapısal olarak önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

"NATO'ya karşı bir ordu olmayacak"

Merkel, bu ordunun NATO'ya karşı bir ordu olmayacağının altını çizerek, NATO içinde ortak bir Avrupa ordusu ile yer alınabileceğini kaydetti.

Avrupa'nın küresel sahnede birliktelik gösterdiğinde güçlü olabileceğini, kayıtsız şartsız başkalarına güvenebilecekleri zamanların bittiğini dile getiren Merkel, bunun Avrupalıların kendi kaderini kendilerinin eline almaları gerektiği anlamına geldiğini bildirdi.

"Mülteci konusu AB'nin ortak bir konusu"

Avrupa'yı 2015'te etkileyen mülteci krizini hatırlatan Merkel, "2015'ten önce mülteci konusunun AB'nin ortak bir konusu olduğunu kabul etmek uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Merkel, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğini, bunun için Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) güçlendirilmesini istedi.

AB'de bütçe tartışmalarını da değerlendiren Merkel, sorunlarını, taahhütlerini dikkate almayarak ve yeni borç alarak çözmek isteyenlerin Avro Bölgesi'nin istikrarını tehlikeye attığını kaydetti.

Angela Merkel, ortak para biriminin, her üyenin kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde işlevsel olabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 22:26
  1. Ordu
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Fransa
  5. Avrupa Birliği
  6. Merkel
  7. Macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Topal'dan dikkat çeken 'Koeman' açıklaması
    1. Mehmet Topal'dan dikkat çeken 'Koeman'..
    2. Karabükspor'un eski yöneticileri para..
    3. İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!
    4. Erdoğan'dan sonra ünü Türkiye'ye..
    5. Resmen açıklandı! İşte Yılmaz Vural'ın..
    6. Belediye Başkanı silahlı saldırıya..
    7. Yazar Sema Maraşlı'dan evlilikle..
    8. Rusya'dan bomba karar! Davos'a..
    9. Merkel, Trump'ın karşı çıktığı öneriye..
    10. Real Madrid'in yeni teknik direktörü..
    11. Filistinli sinema direktörü Lina..
    12. İlhan Mansız'dan kavga açıklaması
    13. Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı..
    14. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    15. Otobüs durağına kendini astı, kemer..
    16. Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
    17. Kulak çınlaması nedenleri nelerdir?..
    18. Bomba yüklü araçla ilgili 3 kişi..
    19. Dut yaprağının faydaları saymakla..
    20. Orkide çiçeğinin toprağı nasıl..
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."
    Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."