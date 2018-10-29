0553 313 94 23
impression

Merkel siyaseti bırakıyor mu?

Merkel’den son dakika genel başkanlık kararı geldi. Almanya Başbakanı Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde (CDU) 18 yıldır yürüttüğü parti başkanlığını bırakacağını duyurdu. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:35
Merkel siyaseti bırakıyor mu?

Merkel’den son dakika genel başkanlık kararı geldi. Almanya Başbakanı Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde (CDU) 18 yıldır yürüttüğü parti başkanlığını bırakacağını duyurdu. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılacak.

Almanya Başbakanı Merkel partisi CDU'ya bir daha parti başkanlığı görevini üstlenmeyeceğini söyledi. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılması planlıyor.

Merkel sandıktan kaybederek kazandı

Almanya, 2017  yılında genel seçimler için sandık başına gitmişti. Almanya'da sandık çıkış anketine göre, oyların 32.5'ini alan Merkel'in partisi seçimleri kazanmıştı. 2013'teki genel seçimde oyların yüzde 41,7'sini alan Merkel, 4 yıl sonra yüzde 9,2 oy kaybetmişti. Merkel'in galibiyeti 'kaybederek, kazandı' yorumlarına sebep olmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:35
  1. merkel son dakika haberleri
  2. cdu merkel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!
    1. Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!
    2. Japonya prensesi unvanını kaybetti! 1..
    3. İran'da kum fırtınası! Çok sayıda kişi..
    4. Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu
    5. Merkel siyaseti bırakıyor mu?
    6. Çeyrek altın ne kadar?
    7. Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe! Çok..
    8. Şoke eden olay! Aracı cesedinden 3 ay..
    9. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam!..
    10. Anıtkabir'de Erdoğan'dan yeni..
    11. Dolar alış satış ne kadar?
    12. Merkel'den şoke eden açıklama! Aday..
    13. Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük..
    14. İGA güvenlik görevlisi alımı genel..
    15. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    16. Gürcistan seçimleri ikinci tura..
    17. Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!
    18. Fenerbahçe'de ilk aday Korkut
    19. Gayrimüslimler de helal gıda istiyor
    20. Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler