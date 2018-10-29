Merkel siyaseti bırakıyor mu?

Merkel’den son dakika genel başkanlık kararı geldi. Almanya Başbakanı Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde (CDU) 18 yıldır yürüttüğü parti başkanlığını bırakacağını duyurdu. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılacak.

Almanya Başbakanı Merkel partisi CDU'ya bir daha parti başkanlığı görevini üstlenmeyeceğini söyledi. CDU'da genel başkanlık seçimlerinin Aralık ayında yapılması planlıyor.

Merkel sandıktan kaybederek kazandı

Almanya, 2017 yılında genel seçimler için sandık başına gitmişti. Almanya'da sandık çıkış anketine göre, oyların 32.5'ini alan Merkel'in partisi seçimleri kazanmıştı. 2013'teki genel seçimde oyların yüzde 41,7'sini alan Merkel, 4 yıl sonra yüzde 9,2 oy kaybetmişti. Merkel'in galibiyeti 'kaybederek, kazandı' yorumlarına sebep olmuştu.