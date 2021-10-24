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Dünya Merkel ilk kez açıkladı! Emeklilik sonrası ne yapacak?
Dünya

Merkel ilk kez açıkladı! Emeklilik sonrası ne yapacak?

Seçim sonrası Süddeutsche Zeitung'a röportaj veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bıraktıktan sonraki ilk gün ne yapacağını henüz düşünmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:47:00 -
Merkel ilk kez açıkladı! Emeklilik sonrası ne yapacak?

 

16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve aktif siyaseti bırakarak görevi devretmeye hazırlanan Angela Merkel, genel seçimler sonrası ilk röportajını, ülkenin önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'a verdi.

Merkel, "Ülkeyi yıllar sonra yeniden SPD'li (Sosyal Demokrat Parti) birinin yöneteceğini düşündüğünüzde rahat uyuyabiliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diyerek "Siyasi olarak farklılıklar olacak. Bu da çok doğal ama ben rahat uyuyacağım" yanıtını verdi.

"İnsanlık göreviydi"

Sığınmacılara Almanya'nın kapılarını açmaktan kesinlikle pişmanlık duymadığını belirten Merkel, "Bu bir insanlık göreviydi" dedi. İklimin korunması alanında ciddi adımlar attıklarını, ancak hâlâ hedeften uzak olduklarını itiraf eden Merkel, hem partisinde hem de diğer partilerde kadın oranının çok düşük olduğu yönündeki tartışmaları da yerinde bulduğunu söyledi.

"Uykumu almış olurum"

Kişisel soruları genelde yanıtlamayan Merkel, veda röportajında Emeklilik hayatına dair de konuştu. "Sabahları aldığı bilgilendirme sunumu yerine televizyondaki sabah programlarını seyredip seyretmeyeceği" sorusuna karşılık, "Görevi bıraktıktan sonraki gün ne yapacağımı henüz düşünmedim" dedi.

"Sabahları daha geç mi kalkacaksınız?" sorusuna ise "Görevi bıraktıktan sonra uykumu daha çok almış olarak uyanacağımdan eminim" yanıtını verdi.

Emekliliğe hazırlanan Merkel, eşinin kendisine "Umarım bütün gün evde oturup durmazsın" diye sorup sormadığı soruna ise şu cevabı verdi:

"Eşimin öyle bir korkusu yok. Kendisi yeterince meşgul biri. Ben de bütün gün evde oturup durmakla tanınmıyorum."

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