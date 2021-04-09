Merkel harekete geçti! Eyaletlere müdahale edecek

Kovid-19 pandemisinin üçüncü dalgasının ortasındaki Almanya'da yurttaşlar kısıtlamalardan sabırlarının taştığını protestolarla dışa vururken, Başbakan Angela Merkel, daha sıkı kısıtlamalar dayatmak için yetkileri elinde toplamaya hazırlanıyor.

Almanya'da pandemi kısıtlamalarına uygulamak ve kaldırmak konusunda eyalet yönetimleri yetki sahibi. Ancak Federal Hükümet Sözcüsü, Merkel'in ulusal çapta kıstasları yeni vaka sayılarının arttığı eyaletlerde uygulayabilmek için federal eyaletlerin elindeki yetkileri almaya hazırlandığını duyurdu.

Üstüne üstlük Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülke çapında kapanmanın gerektiğini açıklarken, bir numaralı halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, üçüncü dalgayı kırabilmek için 2-4 haftalık bir kapanmanın gerekli olduğunu söyledi.

Yasa değişikliği gelecek hafta hazırlanacak

Federal hükümetin yüksek vaka sayısına sahip bölgeler için tek tip ulusal önlemlerin önünü açacak yasal düzenleme yapmaya hazırlandığını açıklayan Sözcü Ulrike Demmer, yeni vaka sayısının nüfusa oranlandığı insidans değerinin 100’ün üzerine çıktığı bölgelerde uygulanacak kısıtlamalar konusunda enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik yapılacağını duyurdu. Demmer, yasa değişikliği konusunda federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin uzlaşmaya vardığını belirtti.

Bu kapsamda pazartesi günü Merkel ile eyalet başbakanlarının koronavirüs önlemlerini ele alacakları toplantının iptal edildiği, salı günü kabinenin yasa değişikliğini ele alacağı kaydedildi.

Merkel'in eyaletlerle sınavı

Eyalet başbakanlarıyla yaptıkları toplantılarda alınan pandemi kararlarının eyalet hükümetleri tarafından tam manasıyla uygulanmadığından sık sık yakınan Şansölye, sonunda gerekirse yasa değişikliğine giderek kısıtlamaların hayata geçirilmesini sağlayacağı restini çekmişti. Kısıtlamalar konusunda eyalet yönetimleri farklı tellerden çalıyor. Bazısı yeniden açılmadan, bazısı daha sıkı kapanmadan yana. Örneğin bazı eyaletlerde koronavirüs testi negatif çıkanlar istedikleri gibi gezmeye, alışverişe çıkabiliyor, Berlin'de gece toplanma yasağı uygulanırken, Saarland'da restoran ve birahaneler açık alanda hizmet verebiliyor.

Spahn: Kapanmaya ihtiyacımız var

Artan vaka sayıları nedeniyle ülke çapında daha sıkı kapanmaya gitmenin gerekli olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı, 4 bin 500 hastanın yoğun bakımda olduğuna dikkat çekerek bu gidişatı sağlık sisteminin kaldıramayacağı uyarısını yaptı. Spahn, özellikle gece uygulanacak sokağa çıkma yasağının teması önlemek için gerekli olduğunu savundu.

RKI Başkanı Wieler de 3. dalganın ancak 2-4 hafta arası sıkı kapanmayla aşılabileceğini söyleyerek "Harekete geçmediğimiz her gün can kayıpları veriyoruz" dedi.