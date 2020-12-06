Merkel: Birkaç ay içinde gerçekleşmeyecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün 'yenilebileceğini' umduğunu fakat bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılar sayesinde 'koronavirüsün yenilebileceğini' ümit ettiğini söyledi. Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Merkel, haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi.
Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün 'yenilebileceğini' umduğunu söyledi fakat bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini kaydeden Merkel, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.