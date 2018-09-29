Merkel, Başkan Erdoğan’ı uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya temaslarının üçüncü gününde Başbakan Angela Merkel ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln’e hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.