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Merkel 3'üncü kez titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
Merkel 3'üncü kez titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende, milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

"Sağlığı yerinde"

AFP ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, 65 yaşındaki Merkel'in durumunun iyi olduğunu, temasların planlandığı gibi gideceğini söyledi. Merkel de basın toplantısının bir kısmında, "İyiyim. Benim hakkımda endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Alman Şansölye, böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

Daha önce de iki kez geçirmişti

Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde, titreme nöbeti geçirmişti.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
  1. Antti Ritte
  2. Angela Merkel
  3. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  4. Christine Lambrecht

YORUM YAZ

  • nörolojiknörolojik9 dk önce
    nörolojik/sinirsel, MS vs bir rahatsizligi var. tedavi olamazsa artar, eksilmez.
  • MuratMurat29 dk önce
    Merkel teyzenin yaşı ilerledi, galiba Azraili görür gibi olmaya başladı. Her neyse; istese de istemese de bir gün karşılaşacak.

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