Merkel 3'üncü kez titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende, milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

"Sağlığı yerinde"

AFP ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, 65 yaşındaki Merkel'in durumunun iyi olduğunu, temasların planlandığı gibi gideceğini söyledi. Merkel de basın toplantısının bir kısmında, "İyiyim. Benim hakkımda endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Alman Şansölye, böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

Daha önce de iki kez geçirmişti

Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde, titreme nöbeti geçirmişti.