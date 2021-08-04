Merih'in yeni takımı belli oldu

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral İtalya Serie A Takımlarından Atalanta'ya 1 yıllığına kiralandı.

Şampiyonlar ligi ve ligde sürekli oynamak adına böyle bir karar alan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Atalanta Merih Demiral için Juventus'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.

18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geçen sezon 24 maçta forma giyerek bir de asist yapmıştı.

Kaynak: Fanatik