  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor
Silahlı kişilerce kaçırılmıştı! Alıkonulan o tanker serbest bırakıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, azletmeye devam ediyor: Bu kez ABD büyükelçisi ve bir valiyi azletti
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara yönelik inceleme!
Spor Merih'in yeni takımı belli oldu
Spor

Merih'in yeni takımı belli oldu

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral Atalanta'ya kiralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:59:00 -
Merih'in yeni takımı belli oldu

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral İtalya Serie A Takımlarından Atalanta'ya 1 yıllığına kiralandı.

Şampiyonlar ligi ve ligde sürekli oynamak adına böyle bir karar alan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Atalanta Merih Demiral için Juventus'a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.

18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geçen sezon 24 maçta forma giyerek bir de asist yapmıştı.

Kaynak: Fanatik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay