Merih Demiral’in yerine Milli Takımda oynayacak isim belli oldu!

Bu gece oynanacak Milli maçta, iki maç ceza alan Demiral’in yerine hangi oyuncu girecek sorusu tüm Türkiye’nin gündeminde. Sosyal Medyada yayınlanan bir görüntü Demiral’in yerine geçecek ismi açıkça gösteriyor.

Bu tabi ki bir şaka! Sosyal Medya’da en çok izlenenler arasındaki videoda Merih Demiral’in yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oynadığı görülüyor… İşte o video.