Merih Demiral'ın transferini duyurdular! Müthiş gelişme!

Merih Demiral İtalya'da transferin gözde ismi olmaya devam ediyor... Milan Skriniar'ın sezon sonunda takıma veda etme ihtimali üzerine harekete geçen Inter, Merih Demiral'ı transfer listesinin ilk sırasına koydu.

Merih Demiral, Atalanta'da gösterdiği başarılı performansla İtalya'da transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Merih'in adı Serie A'nın güçlü takımı Inter ile anılıyor.

Inter, Slovak stoperi Milan Skriniar'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmaması ve Paris Saint Germain ile anlaştığı iddiaları üzerine transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Star'a göre; İtalyan takımının listesindeki ilk isim Merih Demiral...

Inter, Merih için ara transfer döneminin son günlerinde bir girişimde bulunmuş ancak Atalanta, futbolcusunu kiralık göndermeye yanaşmamıştı.

İtalyan basınında çıkan habere göre; sezon sonunda doğrudan satış ya da satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemiyle bu transfer gerçekleşebilir. Takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 24 yaşındaki stoperin, 25-30 milyon avroluk bir bonservis bedeliyle Inter'e transfer olabileceği belirtiliyor.

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Inter'de Skriniar'ın yerine geçecek oyuncu konusunda şimdilik belirsizlik devam ederken, adaylar arasında Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ancak Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Çağlar Söyüncü de bulunuyor. Lille'den Tiago Djalo ve Atalanta'dan Giorgio Scalvini ise listedeki diğer isimler.