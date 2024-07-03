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Gündem Merih Demiral’in gol sevincini kınamışlardı AK Parti’den Almanya’ya sert cevap!
Gündem

Merih Demiral’in gol sevincini kınamışlardı AK Parti’den Almanya’ya sert cevap!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 14:37:00 - 2024-07-03 14:39:39
Merih Demiral’in gol sevincini kınamışlardı AK Parti’den Almanya’ya sert cevap!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın Avusturya maçında 'bozkurt' işareti yapmasına tepki göstererek, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok." İfadelerini kullanmıştı. AK Parti’den Almanya İçişleri Bakanı’nın bu açıklamalarına kabul edilemez diyerek tepki gösterdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta attığı golü 'bozkurt' işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'a, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi olan Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser'dan da kınama geldi. "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Faeser, Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) ülkedeki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin de linkini paylaştı.

Faeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti’den bu açıklamalara sert tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya’nın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.


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Yorumlar

kardeş

Almanyanın faşist işaretleri dünyada serbest,bozkurt işareti yasak.YAHU bu Almanya Solingen ve diğer katliamlarındaki gibi işaretleri ile beraber FAŞİST.NE DİYOR BU AHLAK VE ŞEREF MAHSUNU SİYASETÇİ VE DİĞERLERİ.

SİYO-NEO-NAZİ DAZLAK ALMAN DEVLETİ İLK ÖNCE "FAŞİST IRKÇI SERİ DÖNERCİ CİNAYETLERİNİN ALMAN İSTİHBARATI ELİYLE ORGANİZE EDİLMESİNİN HESABINI VERMELİ"...SONRA FETÖ-PKK-DARBECİLER-IRKÇI CAMİ KUNDAKLAMALARI, MÜSLÜMAN-TÜRKLERE SALDIRILARIUN YABANCI DÜŞMANLIĞI

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