Merih Demiral’in gol sevincini kınamışlardı AK Parti’den Almanya’ya sert cevap!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta attığı golü 'bozkurt' işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'a, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi olan Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser'dan da kınama geldi. "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Faeser, Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) ülkedeki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin de linkini paylaştı.

Faeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti’den bu açıklamalara sert tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya’nın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.



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