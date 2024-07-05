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Spor Merih Demiral’ın eşinden ırkçılık çıkışı
Spor

Merih Demiral’ın eşinden ırkçılık çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 14:51:00 -
Merih Demiral’ın eşinden ırkçılık çıkışı

Yaptığı Bozkurt işaretiyle Avrupa’nın aklını alan milli futbolcu Merih Demiral’ın eşi Heidi Demiral, “Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir” dedi.

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacak. CAS’ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Merih Demiral ile ilgili İsviçreli eşi Heidi Demiral'dan açıklama geldi.

İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı. Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.

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