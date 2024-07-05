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Sosyal Medya Merih Demiral’in bozkurt işaretinden sonra bir kurt Avrupa sokaklarına indi!
Sosyal Medya

Merih Demiral’in bozkurt işaretinden sonra bir kurt Avrupa sokaklarına indi!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 22:13:00 -

Merih Demiral’in bozkurt işareti yapmasının ardından, Avrupa sokaklarında bir kurt görüntülendi.

Merih Demiral’in bozkurt işareti yapmasının ardından, Avrupa sokaklarında başıboş gezen bir kurt görüntülendi. Demiral'ın bu hareketi büyük yankı uyandırırken, kurtun sokaklarda dolaşması dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, başıboş kurt şehir merkezinde sakin bir şekilde dolaşıyor.

Bu ilginç tesadüf, birçok kişi tarafından Demiral’ın bozkurt işaretiyle ilişkilendirildi ve geniş bir tartışma konusu haline geldi.

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