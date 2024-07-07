Merih Demiral'ın bozkurt işareti yerlerinden hoplatmıştı! Ve İsrail medyasından büyük alçaklık geldi! Tüh sizin suratınıza

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın siyasi olduğunu söyledi. Tezel, UEFA'nın Türk milliyetçiliğine karşı tahammülsüzlüğüne dikkat çektiği yazısında, Avrupa'da Türk sembollerinin yasaklanma çabalarının arttığını belirtti. UEFA'nın çifte standardını vurgulayarak bu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Tezel, şunları kaydetti:

"UEFA, EURO 2024'de Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç ceza verdi.

Kylian Mbappe son basın toplantısında Fransa'daki sol partilere oy topladı. Ceza yok. İngiliz yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın cinsel uzvunu gösterdiği harekete bir maç ceza verildi ama bu ceza ertelendi.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçreli Shaqiri ve Xhaka'nın Arnavutluk'un kartal simgesini Sırp taraftarlara doğru yapıp sadece para cezası aldılar.

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UEFA, Merih'e ise sıfır tolerans gösterdi.

Bu ceza siyasidir, başka bir açıklaması olamaz.

Başta Almanya, Avusturya ve Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği gurbetçilerimiz arasında yükselen Türk milliyetçiliğinden rahatsızlar!

Bir Türklük sembolü olan 'Bozkurt' işaretine ceza vererek de bu işareti siyasi sakıncalı ilan ettiler!

Türk milliyetçiliğini öne çıkaran slogan, afiş, sembol ve işaretleri yasaklamaya çalışıyorlardı şimdi UEFA'nın aldığı kararla bunu daha çok yapacaklar.

İsrail medyası da günlerdir 'Bozkurt'un anti-semitist bir işaret ve sembol olduğu konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Yakında 'Bozkurt' işareti, anti-semitist ilan edilirse hiç şaşırmayın!"