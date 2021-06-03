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Spor Merih Demiral'ı istiyorlar! Kapıyı çalacaklar
Spor

Merih Demiral'ı istiyorlar! Kapıyı çalacaklar

İtalya ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'e Napoli talip oldu. Mavi beyazlı kulübün Juventus'a cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:48:00 -
Merih Demiral'ı istiyorlar! Kapıyı çalacaklar

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen mili stoper Merih Demiral Napoli'nin radarında. İtalya basınından Fausto Momblano Merih'in Napoli tarafından Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'nin alternatifi olarak görüldüğünü belirtti. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koulibaly için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Napoli, bonservis geliriyle savunmaya Merih'i transfer etmeyi düşünüyor.

24 maçta oynadı

23 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Juventus'ta 15'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıktı. Türkiye A Milli EURO 2020 kadrosunda bulunan Merih Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Öte yandan Napoli-Merih Demiral haberini aktaran İtalya gazeteci Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini de ilk gündeme taşıyan isim.

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