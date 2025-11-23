  • İSTANBUL
Merih Demiral transferinde kritik viraj: Fenerbahçe "gel" dedi, Al Ahli çok daha fazlasını sundu
Merih Demiral transferinde kritik viraj: Fenerbahçe "gel" dedi, Al Ahli çok daha fazlasını sundu

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde savunma hattı için bir numaralı hedefi olan milli stoper Merih Demiral'ın transferi, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'nin sunduğu çok yüksek maaş teklifi nedeniyle tehlikeye girdi. Merih, sarı-lacivertlilerin "Ocakta gel" çağrısına olumlu baksa da, Al Ahli'nin güçlü kontrat hamlesi sonrası transferdeki dengeler değişti.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi mutlak hedef haline getiren Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteğiyle rota Merih Demiral'a çevrilmişti. Milli stoperin Ocak ayında sarı-lacivertli formayı giymesine olumlu yaklaşması, camiada büyük heyecan yaratmıştı. Ancak transferin önünde beklenmedik ve ciddi bir engel belirdi: Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'daki kulübü Al Ahli. Suudi kulübünün, Merih'e sunduğu çok yüksek maaş teklifi ile kontrat hamlesi, transfer görüşmelerindeki tüm dengeleri alt üst etti.

FENERBAHÇE'NİN "OCAKTA GEL" ÇAĞRISI

Sözcü'nün haberine göre altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönme fikrine sıcak bakan Merih Demiral, yönetimin "Ocakta gel" teklifine olumlu yaklaşmıştı. Milli futbolcunun sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye oldukça yakın olduğu ifade edildi.

AL AHLI'NİN TEKLİFİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Merih Demiral'ın kulübü Al Ahli, oyuncuya sözleşme uzatmak için çok yüksek bir maaş önerdi. 27 yaşındaki stoper şu anda yıllık 12.5 milyon euro kazanıyor. Suudi ekibinin yeni teklifi bu rakamın da üzerine çıkınca Merih'in karar aşaması zorlaştı. Fenerbahçe ise en fazla Skriniar'ın aldığı 7.5 milyon euro seviyesine kadar çıkabildi. Milli oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

