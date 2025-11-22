  • İSTANBUL
Bahis skandalında dikkat çeken isim: İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı! 12 ay futboldan men edildi
Spor

Bahis skandalında dikkat çeken isim: İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı! 12 ay futboldan men edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahis skandalında dikkat çeken isim: İrem Derici’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı! 12 ay futboldan men edildi

Türk futbolu son haftalarda yasa dışı bahis skandalıyla sarsılırken, soruşturmada dikkat çeken bir isim daha gündeme geldi. Şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıkan genç futbolcu Rüzgar Derici, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 12 ay futboldan men edildi.

Geçtiğimiz haftalarda patlak veren ve Türk futbolunda geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis skandalıyla ilgili soruşturmada, dikkat çeken bir isim magazin gündemine taşındı. TFF, 18 Kasım 2025 tarihli toplantısında 282 futbolcunun disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Bu isimler arasında, Kırklarelispor’un 20 yaşındaki oyuncusu Rüzgar Derici, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ceza alan 282 futbolcudan biri, pop şarkıcısı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıkan Kırklarelisporlu Rüzgar Derici, bahis eylemi nedeniyle 12 ay futboldan men cezası aldı ve kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Yürütülen geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında Rüzgar Derici'nin yasa dışı bahis eylemine karıştığı tespit edildi. Federasyon, genç futbolcuyu FDT’nin 57/2. maddesi gereğince 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

Bu karar doğrultusunda Rüzgar Derici, bir yıl boyunca hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek. Kırklarelispor yönetimi ise cezanın hemen ardından oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

İREM DERİCİ’NİN KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cezanın açıklanmasının ardından genç futbolcunun, ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'nin kardeşi olduğu bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Haberin ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiasında büyük yankı oluştu.

TFF, aldığı kararı şu ifadelerle duyurdu:

“Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

