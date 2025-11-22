Dubai Türkler'i istiyor!

BAE’nin altyapıdan ulaşıma uzanan 54 milyar dolarlık yatırım planı için İstanbul’da temaslarda bulunan ADPIC heyeti, Türk şirketleriyle stratejik ortaklık kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi’nin (ADPIC) üst düzey heyeti, İstanbul’da yürüttüğü temaslarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin önümüzdeki beş yılda toplam 54 milyar dolarlık altyapı yatırımı planladığını açıkladı. Kurum, bu dev projeler için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmayı hedefliyor.

Singapur ve Çin’deki görüşmelerin ardından Türkiye’ye gelen ADPIC temsilcileri, aralarında büyük müteahhitlik firmalarının da bulunduğu Türk inşaat sektörü temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

“Kısa liste oluşturma aşamasındayız”

ADPIC Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, projelerde yer alabilecek şirketler için Türkiye, Singapur ve Çin’den oluşan bir kısa liste hazırlamaya başladıklarını söyledi. Eid, “Görüşmeler devam ediyor. Listede bazı firmalar bulunuyor. Mutabakat sağlanınca resmi duyuruları yapacağız” dedi.

Türkiye ile altyapı geliştirme alanında ortak bir vizyon paylaştıklarını belirten Eid, Türk şirketlerinin tecrübesinin BAE projeleri için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Türk firmaları için stratejik pazar

ENR’nin uluslararası yükleniciler listesinde Türkiye’nin dünya ikincisi olduğuna işaret edilirken, Türk şirketlerinin 2024 yılında 31 milyar dolardan fazla yurtdışı proje üstlendiği hatırlatıldı. BAE ise 6,1 milyar dolarlık proje hacmiyle Türk müteahhitlerin en büyük dış pazarı konumunda.

ADPIC’in Türkiye temaslarına Doğuş, Kalyon ve Summa’nın da aralarında olduğu sektörün önde gelen firmaları katıldı.

54 milyar dolarlık bütçenin yarısı sosyal projelere

Eid, portföylerinde köprüler, tüneller ve kritik altyapıların yanı sıra ulusal konut hamleleri, okullar ve toplum merkezlerini de içeren geniş bir proje yelpazesi bulunduğunu söyledi. Yatırım bütçesinin yaklaşık %50’si sosyal altyapıya ayrılmış durumda.

2030’a kadar planlanan 54 milyar dolarlık yatırımın, 2040’a gelindiğinde iki katına çıkmasının beklendiğini aktaran Eid, projelerin Abu Dabi, El Ayn ve El Zafra bölgelerinde hayata geçirileceğini belirtti.

Finansman ve ortaklık modelleri çeşitleniyor

Kurum, projelerin finansmanında doğrudan hükümet kaynaklarının yanı sıra uluslararası yükleniciler, yatırımcılar ve gayrimenkul geliştiricileriyle ortaklık modelleri üzerinde de çalışıyor. ADPIC, uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirliklerine açık olduklarını vurguluyor.