Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan ne iş yapıyordu? Mahmut Erkan nasıl tövbe etti?

Meriç Erkan, bir zamanlar realty show dünyasının en meşhur ismiydi. Hakikati gördü ve nasuh tövbesiyle tövbe etti. Mahmut Erkan yeni hayatına dair şöyle konuştu: "Rabbim diyor ki; "Bir günahına tövbe edip, onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim. Ben de diyorum ki, Rabbim beni affedebilir demiyorum. O sözünden dönmez kurban olduğum Allah'ım. O beni affetti. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var. Başka hiçbir şey demiyorum.

Meriç Erkan kimdir?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi’nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın’ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. “Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı olayların ardından ekranlardan çekildi. Hakikatin idrakına varan, Meriç Erkan, nasuh tövbesi ederek ehli sünnete uygun bir hayat sürmeye karar verdi. Meriç Erkan, yaşantısında olduğu gibi ismini de Mahmut Erkan olarak değiştirdi.