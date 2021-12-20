Merhum yazarımız Mustafa Miyasoğlu'nun eşi Nilüfer Miyasoğlu Hakk’a yürüdü

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Merhum Mustafa Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Aile mezarlığına defnedildi

Merhume Nilüfer Miyasoğlu, İkindi Namazını müteakiben kılanan cenaze namazının ardından, merhum eşi Mustafa Miyasoğlu'nun da medfun bulunduğu Haliç sahilindeki aile mezarlığına defnedildi.

'Kadını Müslüman olmayan bir toplum dindar olamaz'

Merhume Nilüfer Miyasoğlu, merhum Mustafa Miyasoğlu için geçtiğimiz Ağustos ayında düezenlenen anma etkinliğinde şunları söylemişti:

"Kadını Müslüman olmayan bir toplum dindar olamaz. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir” düşüncesiyle bir hayat sürdüğüne işaret ederek, “Vefatından kısa bir süre önce kendisine evlatlarımı İslam ahlakıyla yetiştirdiğin için sana minnettarım demişti. Onu çok özlüyoruz."