Merhum Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı!

Merhum Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partililer katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Merhum Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Cenab-ı Hak inşallah Erbakan hocamızla bizleri cennetinde buluştursun. Hayattayken de kendisine layık dava erleri, layık evlatlar olmayı inşallah bizlere nasip etsin. Onun yürüdüğü yolda, onun çizmiş olduğu istikamette yürümeyi bizlere de Cenab-ı Allah nasip etsin. Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin, hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimseydi. Hidayet konusunda şuurlu bir Müslümandı. Bu konuda nasıl bir örnek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Burada yaptığımız dualar inşallah Erbakan hocamızın ruhuna ulaşsın”

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