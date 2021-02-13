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Gündem Merhum Kadir Topbaş'ın cenaze programı belli oldu
Gündem

Merhum Kadir Topbaş'ın cenaze programı belli oldu

Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak. Merhum başkanın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:41:00 -
Merhum Kadir Topbaş'ın cenaze programı belli oldu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Merhumun cenazesinin Pazar günü Öğle Namazı'nı müteakiben Fatih Camii'nden kadlrılacağı öğrenildi. Topbaş'ın cenazesine bugün Rize programını yarıda keserek Elazığ'da Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze merasimine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak edeceği açıklandı.

'Çoklu organ yetmezliği gelişti'

Merhum Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulunmuştu.

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