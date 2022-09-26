Merhum Kadir Mısıroğlu'na hakaret etmişti! Meral Akşener hakkında suç duyurusu...
Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sevenleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sevenleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
İP'li Akşener, üstad Kadir Mısıroğlu'nun sağlığında yalanladığı bir iftira üzerinden hedef aldı. Seviyesiz Akşener, merhum Mısıroğlu'na "Şerefsiz." dedi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İP'li Meral Akşener, dirilerle birlikte, ölülere de iftira atmaya başladı.
Seviyesizliğin dibine vurdu
Akşener, merhum üstad Kadir Mısıroğlu'nun, "Zübeyde hanım genelevde çalışan bir kadındı." sözlerini söylemiş gibi iftiraya maruz kaldığı ifadeleri yeniden gündeme getirdi.
Haddini aşıp seviyesizliğin dibine vuran Akşener, üstada "Şerefsiz" diye hakaret etti.
Kadir Mısıroğlu'nu sevenler "Kişinin Hatırasına Hakaret" (130/1) suçunu işleyen Meral Akşener’e suç duyurusunda bulundu.