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Siyaset Merhum Erbakan Hoca üzerinden kirli siyaset: Saadet'in fitnecisi yine sahnede!
Siyaset

Merhum Erbakan Hoca üzerinden kirli siyaset: Saadet'in fitnecisi yine sahnede!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Ali Aktaş, merhum Erbakan Hoca'nın ismini kullanarak da 'kirli siyaset'ini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:57:00 - 2021-02-28 01:15:37

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 'O kim ki partimiz adına konuşuyor?' diye sorduğu Saadet Partisi'nin bir dönem belediye başkan adayı olan Ali Aktaş, merhum Necmettin Erbakan Hoca üzerinden 'kirli siyaset'ine devam etti.

Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ettiği için rahatsız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Ali Aktaş, merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yuıldönümünde twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. 

'Erbakan'ın yolu asla AK Parti'nin yolu değildi'

Milli Görüş Lideri merhum Erbakan'ın adını kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Aktaş, "Erbakan’ın yolu asla AK Parti'nin yolu değildi. Bu herhangi bir ispat gayretine gerek bırakmayacak derece açık ve netti. Hatta ölümünden önce son yaptığı şey AK Parti'ye karşı bir Türkiye İttifakı kurmaya çalışmaktı. Bu çalışmayı vefat ettiği hastanede bile sürdürdü." dedi.

'Erbakan üzerinden Erdoğan'ın pazarlandığı günleri görmekten utanıyorum'

Bir diğer paylaşımında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce kendilerini çağırdığını iddia eden Aktaş, "90'ların sonunda Tayyip bey bizi çağırdı ve bize; 'Erbakan'la bu iş olmuyor, ABD ile zıtlaşarak bu iş olmuyor, bu iş Özal gibi yaparak olacak. Çok üzgünüm' dedi. Yıllar sonra AK Parti'ye geçip Erbakan üzerinden Erdoğan'ın pazarlandığı günleri görmekten dolayı utanıyorum." diye konuştu.

HDP'nin katılımından memnuniyetini anlattı

Aktaş, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın çağrılmadığı anma etkinliğine terör sevici HDP'nin katılmasından duyduğu memnuniyueti şöyle ifade etti:

"Erbakan hoca, ölümünden sonra da Türkiye'yi birleştiren lider olmaya devam ediyor. Bugün hemen hemen bütün siyasi partiler hocayı anma programında buluştular. Bu çok önemlidir ve tarihi değerdedir."


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