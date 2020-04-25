Merhamet et
“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd)
“Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin hâli, diri ile ölünün hâline benzer.”(Buhârî)
İnsanlara merhamet etmeyene Allah Teâlâ merhamet etmez. (Müslim)
“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd)
“Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin hâli, diri ile ölünün hâline benzer.”(Buhârî)
İnsanlara merhamet etmeyene Allah Teâlâ merhamet etmez. (Müslim)
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