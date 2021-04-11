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Gündem Merdivenlerin renkleri değiştirildi ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok!
Gündem

Merdivenlerin renkleri değiştirildi ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok!

ODTÜ'de eşcinsel azgınların renkleri ile boyanan merdivenler, yönetim tarafından yeniden düzenlenince, ODTÜ Rektörü de öğrenciler tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:16:00 -
Merdivenlerin renkleri değiştirildi ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok!

 Yeniakit.com.tr 

'Cinsiyetsiz tuvalet' yapacak kadar ileri giden ODTÜ'nün eşcinsel azgınlarına, geçit verilmiyor.

Eşcinsel sapkınların renkleri merdivenlerden silindi

ODTÜ içinde bulunan bazı merdivenler, yoldan çıkmış eşcinsel sapkınlar tarafından kendilerini temsil eden renklere boyanmıştı. ODTÜ yönetimi ise söz konusu renklere ait boyayı temizleyerek merdivenleri yeniden dizayn etti. Merdivenler beyaza boyanarak üzerine de ODTÜ yazıldı.

Bayrağımızın renginden rahatsızlıklarını açıkladılar! 

Yapılan değişiklik sonrasında ODTÜ Rektörünü hedef alan eşcinsel azgınlar, twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Atanmış ODTÜ Rektörlüğü daha önce griye boyadığı gökkuşağı renklerini yasakların başladığı günü bahane bilerek bu sefer de kırmızı-beyaza boyadı." denilen açıklamada Türk bayrağımızın renklerine atıfta bulunan sapkınlar, bundan da rahatsız olduklarını şu şekilde açıkladılar: "Açıktır ki milliyetçilik perdesi altında gerçekleştirilen bu provokasyon insanları birbirine düşmanlaştırma hamlesidir."

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