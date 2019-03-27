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Merdivenlere oturup hep birlikte kitap okudular

55.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
Merdivenlere oturup hep birlikte kitap okudular

55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar’da da ’81 İlde Kitap Okuyoruz’ projesi kapsamında ’Okumak Değiştirir’ sloganıyla kitap okuma etkinliği yapıldı. Etkinlikte ilkokul ve lise öğrencileri il protokolüyle birlikte Anıtpark meydanında merdivenlere oturarak yarım saat boyunca kitap okudular.


Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Afyonkarahisar’da da kent meydanında bulunan Antpark’ta bir araya gelen ilkokul ve lise öğrencileri il protokolü ile birlikte kitap okudular. Merdivenlerin üzerine oturarak gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler kitap okuma alışkanlığına vurgu yaptılar. Kitap okuyan bir nesil yetişmesi için bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyan öğrenciler herkesi kitap okumaya davet etti.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kitabın okumadan bir anlam ifade etmediğini belirterek, “Bu hafta bildiğiniz gibi Kütüphaneler Haftası. Kütüphane denilince kitap akla gelir. Kitap da okunmadan bir anlam ifade etmez. Okunması lazım, sadece bir aksesuar olarak durmaması lazım. Bizde buna dikkat çekmek adına öğrencilerimizle, gençlerimizle beraber burada il müdürlerimizle beraber bir yarım saatlik kitap okuma etkinliği düzenledik. Bu vesileyle bütün halkımıza bunun daha önemli olduğunu anlatma fırsatı bulmuş olduk. Önümüzdeki hafta ayın 12’si ile 21’i arasında olacak Kitap Fuarı’na da öğrencilerimizi, halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.


Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise düzenlenen etkinlik hakkında bilgi vererek, “Tüm Türkiye’de okumanın hayatımıza kazandıracağı artıları çocuklarımıza anlatmak ve bir farkındalık oluşturma adına 12.30-13.00 arasında okuma etkinliği yapılıyor. Afyonkarahisar’da da valililğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu etkinliği yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum katılanlara. Afyonkarahisar’da kütüphanelerimizde çocuklarımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Bu farkındalık yanında şunuda yürüttüğümüzü söylemek istiyorum; ‘ Anne, baba, çocuk el ele, hep birlikte kütüphaneye’ isimli bir projeyi de bir taraftan yürütüyoruz. Okullarımıza bizzat giderek kütüphanelerimizi anlatıyoruz, bilgiler veriyoruz ve çocuklarımızı okullardan kütüphanelere davet ediyoruz. Ayrıca Evciler ilçesinde Evciler İlçe Halk Kütüphanesi açıyoruz ve bakanlık onayı bugün itibariyle bize ulaştı. Tüm Türkiye’de yapaldığı gibi Afyonkarahisar’da yararlı, faydalı işler yapma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:19
  1. kitap
  2. kültür

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