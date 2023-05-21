Merdan Yanardağ'dan akıl almaz edepsizlik! Bunları iyi tanıyın

Milli irade hazımsızlığında sınırları zorlayan Merdan Yanardağ, akıl almaz bir edepsizliğe daha imza attı.

14 Mayıs'ta yaşadıkları tarihi hezimeti hâlâ atlatamayan Yanardağ, işi pişkinliğe vurup "Hile, iftira, oy hırsızlığı, kara propaganda, tehdit ve devlet olanaklarının adaletsiz şekilde kullanılmasına karşın, iktidar güçleri yüzde 50 barajını aşamadı ve yenilgiye uğradı. Asıl gerçek budur" herzelerini yumurtladı.

Yanardağ, Birgün gazetesindeki pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçimlerde hile yapıldığı, bu hilenin ya da halk iradesinin çalınmasının daha oylar sandığa girmeden yapıldığına ilişkin iddiaların doğruluğu hemen hemen kesin gibidir. Çünkü kullanılan 4 milyon 200 bini aşkın oy şaibeli, 20 bini aşkın sandık sonuçlarının ise sorunlu olduğuna ilişkin, güçlü kanıtlara dayalı itiraza Yüksek Seçim Kurulu henüz tatmin edici bir yanıt vermiş değil. Bu durumu akılda tutarak belirtirsek eğer; hile, iftira, oy hırsızlığı, kara propaganda, tehdit ve devlet olanaklarının adaletsiz şekilde kullanılmasına karşın, iktidar güçleri yüzde 50 barajını aşamadı ve yenilgiye uğradı. Asıl gerçek budur."

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