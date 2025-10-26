Merdan Yanardağ Savcılıkta hafızasını yitirdi “Para Alıp Almadığımı Bile Hatırlamıyorum!”

Yanardağ ifadesinde, etkin pişmanlıktan yararlanarak konuşan Hüseyin Gün ile ilgili iddialar hakkında net bir cevap veremeyeceğini belirterek, “Hüseyin’den para alma konusundaki iddialarla ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur” dedi. Gün’ün yabancı istihbarat bağlantılarına ise şaşırdığını söyledi.

“Siyasi gündem konuşuyorduk, 2023 seçimleri gündemimizdi”

Yanardağ, Gün ile tanışıklığının 2022-2023 yıllarına dayandığını aktararak, görüşmelerin çoğunda seçim sürecinin konuşulduğunu ifade etti. Gün’ün, kendisine manevi annesi olduğu belirtilen Seher A. ile yaşadığını söyleyen gazeteci, “Tele1’e yapılan küçük maddi destekler vardı. Bunlar resmi olarak kayda alınır. Anormal bir durum yoktur” dedi.

“Ya o yanlış hatırlıyor ya ben…”

İddialar karşısında kesin konuşamayan Yanardağ, para aldığına dair herhangi bir bilgisi olmadığını yineleyerek,

“Hüseyin’in ifadesinde bahsettiği faaliyetlerle hiçbir ilgim yok. Benimle husumeti de yok. Bu konuda ya ben ya o yanlış hatırlıyor olabiliriz” ifadelerini kullandı.

WhatsApp yazışmalarıyla ilgili suçlamaları da reddeden Yanardağ, bu mesajların sıradan bir izleyici iletişimi olduğunu vurguladı.

“Yabancı istihbaratla ortaklığına şaşırdım, oğlum gibiydi”

Hüseyin Gün’ün profilinin soruşturmayla ortaya çıkan hâlini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Yanardağ, şunları söyledi:

“Onu tanıdığım kadarıyla böyle biri değildi. Niyetini okuyamam. Hayatım boyunca emperyalizm ve Siyonizm’e karşı mücadele ettim. Ülkeme zarar verecek hiçbir faaliyetin içinde olmam.”

Suçlamaları reddeden Yanardağ, ifadesinin sonunda “Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayım, serbest bırakılmamı talep ediyorum” diyerek savunmasını tamamladı.