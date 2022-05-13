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Gündem Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu parlatmak için devreye girdi
Gündem

Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu parlatmak için devreye girdi

İBB'yi yönetmekte zorlanan Ekrem İmamoğlu'nu masumlaştırmak için Merdan Yanardağ devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 03:30:00 -
Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu parlatmak için devreye girdi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanması hakkında yorum yaptı. Yanardağ, Kaftancıoğlu’na verilen cezanın bir operasyonun ilk adımı olduğunu söyleyerek, "Kaftancıoğlu’nun hakkında verilen ceza bir projenin etabıdır. Ardından emin olun Ekrem İmamoğlu’na karşı bir kumpas kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

18 Dakika programında konuşan Merdan Yanardağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını değerlendirdi. Yanardağ, "Kaftancıoğlu’na verilen ceza AKP iktidarının Türkiye’yi faşizan ve totaliter bir rejimle yönettiği anlamına geliyor. Ardından emin olun Ekrem İmamoğlu’na karşı bir kumpas kurulacaktır. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir polis adliye operasyonu çekilebilir” dedi.

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