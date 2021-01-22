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Kadın - Aile Mercimekli patates püresi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mercimekli patates püresi nasıl yapılır?

Mercimekli patates püresi, daha önce yenilen patates pürelerinden farklı olarak lezzetli ana yemek menülerinde yer almayı hakkediyor. Mükemmel baharat kokusuyla ve ipek kıvamında olacak mercimekli patates püresi, mutfağınızı şenlendirecek. Peki, Mercimekli patates püresi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:23:00 -
Mercimekli patates püresi nasıl yapılır?

Mercimekli patates püresi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Püre için; 1 tane patates, 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz

Baharatlı sebzeler için; 2 tane patlıcan, 3 tane havuç, 1 çay kimyon, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için; 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı badem, 3-4 daltaze nane yaprakları

Mercimekli patates püresi nasıl yapılır?

Sebzeleri büyük parçalar halinde doğrayıp tüm baharatlar ve zeytinyağı ile harmanlamanız gerekir.

Fırın tepsisine aldığınız sebzeleri 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriniz. Patlıcanların piştiğini anlamak için bir bıçak batırıp kontrol edin.

Mercimekleri nişastası gidene kadar yıkamanız gerekir. Derin bir tencereye soyulmuş ve iri doğranmış patatesleri mercimeklerle birlikte koyun ve orta ateşte ocağa almalısınız.

Üstlerini geçecek kadar su ve tuz ilave edip yumuşayana kadar pişiriniz. Pişen ürünleri kimyon ekleyip blenderden geçirmeyi unutmayın.

Püreyi sunum tabağına alın ortasını açıp sebzeleri, bademleri, naneleri ve zeytinyağı ilave edip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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