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Kadın - Aile Mercimek köftesi yumuşacık: Bir tek lokması bile parmak yediriyor! Meşhur usta aşçılar tercih ediyor..
Kadın - Aile

Mercimek köftesi yumuşacık: Bir tek lokması bile parmak yediriyor! Meşhur usta aşçılar tercih ediyor..

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Mercimek köftesi yumuşacık: Bir tek lokması bile parmak yediriyor! Meşhur usta aşçılar tercih ediyor..

Mercimek köftesi, hem pratik hazırlanışı hem de hafif yapısıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tüketildiği anda tek lokması bile parmak yediriyor... Mercimek köftesini yoğururken eklenecek malzemeler kıvam üzerinde önemli bir kıvam oluşturuyor. İşte lezzetli bir mercimek köftesi için gerekli malzemeler...

Lezzetli bir mercimek köftesi yalnızca mercimek ve bulgur oranında değil, yoğurma aşamasında kullanılan ek malzemelerde de gizli. Özellikle meşhur ustaların tercih ettiği köftenin tek lokması bile parmak yediriyor. Köftenin daha yumuşak, daha parlak ve ağızda dağılan bir kıvam kazanmasına yardımcı olan malzemler...

Mercimek Köftesi (Lokum Gibi Yumuşak) Tarifi İçin Malzemeler;

1 su bardağı mercimek.
3 su bardağı su.
Yarım su bardağı ince bulgur.
Yarım demet yeşil soğan.
Yarım demet maydanoz.
1 kuru soğan.
1 yemek kaşığı domates salçası.
1 yemek kaşığı biber salçası.
Karabiber, kimyon, pulbiber.


Mercimek Köftesi (Lokum Gibi Yumuşak) Tarifi Nasıl Yapılır?

Haşlanan mercimeğe bulguru ekleyip şişmesini bekliyoruz yarım saat. Bu arada soğanı sıvı yağda kavurup üstüne salçalarımızı ekliyoruz. Salça da kavrulunca çok az su ve baharatlarımızı ekleyip altını kapatıyoruz. Ilınınca şişmiş mercimeğimizin üstüne ekleyip yoğuruyoruz. Tuz ekliyoruz. Yeşillikleri ekleyip sıkımlıyoruz. Gerçekten yumuşacık oluyor. Afiyet olsun.

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