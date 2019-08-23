Mercimek köftesi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla mercimek köftesi tarifi...

Mercimek topraklarımızın en bereketli en çok çeşitli yemeği yapılabilen bir ürünüdür. Mercimek köftesi sevilen lezzetlerden birisidir. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla lezzetli bir mercimek köftesi tarifi...

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)

3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Hazırlanışı

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir.

Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır.

Yarım saat dinlenen mercimeklere kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur.

İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yağrulur.

Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır

Köfte harcı biraz soğuduktan sonra bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

Püf noktası:Eğer bir adet orta büyüklükte haşlanmış patatesi ezip mercimek köftesi hamurunun içerisine iklerseniz çok daha güzel kıvamlı ve şekil alabilen bir köfte hamuru elde edersiniz.