Mercedes’ten B Serisi atağı

Türkiye’deki müşteri profiline özel önem veren Mercedes, tümüyle yenilenen B Serisi’ni 2019’un ilk aylarında satışa sunacak. Gençlerin de dikkatini çekmeyi başaran model, 280 bin liradan başlayan fiyatla görücüye çıkacak. 13 yılda 1.5 milyon adetten fazla satan Mercedes-Benz’in kompakt otomobili B Serisi üçüncü kez yenilendi. Türkiye pazarına önümüzdeki yıl mart ayında sunulacak yeni B Serisi, ilk etapta iki motor seçeneğiyle satın alınabilecek.

“Hey Mercedes” sürprizi

B-180 versiyonunda 1,3 lt. hacminde 136 beygir güç ve 200 Nm tork üreten benzinli motor görev yapacak. Bu motor 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla satışa sunulacak ve 100 km’de ortalama 5,6 lt yakıt tüketecek. B-180d versiyonundaysa 1,5 lt. hacminde 116 beygir güç ve 260 Nm. tork üreten dizel motor görev yapacak. Bu motor da 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile satışa sunulacak ve 100 km’de ortalama 4,0 lt yakıt tüketimiyle dikkat çekecek. Araçta, “Hey Mercedes” sesli komutuyla devreye giren ve öğrenme yeteneğine sahip sistem de alınacak.