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Mercedes-Benz CLA görücüye çıkıyor

Yeni Mercedes-Benz CLA, 8 Ocak'ta ABD'de düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2019) tanıtılacak.

06 Ocak 2019 Pazar 11:02
Mercedes-Benz CLA görücüye çıkıyor

Yeni Mercedes-Benz CLA, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2019) tanıtılacak. 8 Ocak’ta başlayacak, 11 Ocak’a kadar açık kalacak fuarda aracın dünya lansmanı yapılacak. Elektrikli Mercedes-Benz EQC ve devrim niteliğindeki Vision URBANETIC mobilite konsepti de ABD’de vitrine çıkacak. Dünyanın gözünü diktiği fuarda Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu tarafından yeni modeller beğeniye sunulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:02
  1. Yeni Mercedes-Benz CLA
  2. Las Vegas
  3. Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2019)
  4. Elektrikli Mercedes-Benz EQC
  5. Vision URBANETIC
  6. Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu

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