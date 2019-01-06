Mercedes-Benz CLA görücüye çıkıyor

Yeni Mercedes-Benz CLA, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2019) tanıtılacak. 8 Ocak’ta başlayacak, 11 Ocak’a kadar açık kalacak fuarda aracın dünya lansmanı yapılacak. Elektrikli Mercedes-Benz EQC ve devrim niteliğindeki Vision URBANETIC mobilite konsepti de ABD’de vitrine çıkacak. Dünyanın gözünü diktiği fuarda Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu tarafından yeni modeller beğeniye sunulacak.