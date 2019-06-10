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Mercedes-AMG Petronas, galibiyet serisini 7’ye Hamilton ise 5’e çıkardı

Formula 1’de 2019’un yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix’inde Mercedes-AMG Petronas ve Lewis Hamilton birinci oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
Mercedes-AMG Petronas, galibiyet serisini 7’ye Hamilton ise 5’e çıkardı

Formula 1’de 2019’un yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix’inde Mercedes-AMG Petronas ve Lewis Hamilton birinci oldu. Sezon başından beri tüm yarışları kazanan Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton ile bir zafer daha elde etti.


Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2019’un yedinci durağı olan Kanada’da Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton ile güldü. Sezona beşi duble olmak üzere altı yarış zaferiyle giren Mercedes-AMG Petronas, Gilles Villeneuve Pisti’nde birinciliği Hamilton ile elde ederek bu seriyi sürdürdü. Mücadelede Valtteri Bottas, dördüncü sıranın sahibi olurken takımlar sıralamasında ise son 5 sezonun markalar şampiyonu olan Mercedes-AMG Petronas liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.


Sıralama turları sonunda ikinci cebin sahibi olan Hamilton, startla birlikte pol pozisyonundaki Sebastian Vettel’i zorlamaya başladı. Hamilton, yarış sonunda damalı bayrağın altından ikinci sırada geçse de Vettel’in yarışın orta bölümünde pist dışına çıktığı esnada güvensiz bir şekilde piste dönmesi sebebiyle aldığı 5 saniyelik ceza ile Hamilton bu seneki 5. zaferine ulaşmış oldu. Kanada’da yarışa altıncı sıradan başlayan Bottas ise en hızlı tur zamanını attığı mücadelede damalı bayrağın altından 4. sırada geçmeyi başardı.


Kanada Grand Prix’inin ardından Lewis Hamilton 162 puanla liderliği korumayı başardı. Valtteri Bottas, 133 puanla ikinci sırada yer alırken Mercedes-AMG Petronas 295 puanla birinciliğini korudu.


Formula 1’de 2019 sezonunun 8. Yarışı 23 Haziran 2019 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilecek.10 yıllık aranın ardından geçen sene takvime geri dönen Fransa’da 2018 kazananı Mercedes-AMG Petronas ve Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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