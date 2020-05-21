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Mercan Dağları'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:31:26 -
Mercan Dağları'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Zengin florası ve endemik türleriyle dikkati çeken Ovacık'ta, ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen lalelerin açmasıyla Mercan Dağları'ndaki Cemal Yurdu Yaylası, kırmızıya büründü.

Bir kök üzerinde uzayan başakta 4 ya da 6 çiçek açan ve iki haftalık ömrü bulunan laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Doğa tutkunu Necla Dokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Ters laleleri ilk defa gördüğünü belirten Dokur, "Bunların muazzam bir görüntüsü var. Renkleri ve boyları diğer çiçeklerden çok farklı duruyor. Bundan sonra her yıl laleleri mutlaka ziyaret edeceğim. Çok etkilendim ve hayran kaldım." diye konuştu.

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